ميقاتي التقى في الجزائر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في الجزائر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، “أن اللقاء تناول مجمل الوضع اللبناني، بما في ذلك التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها الساحة اللبنانية قبيل الدخول في فترة الشغور الرئاسي، حيث اعتبر ابو الغيط أن استمرار الشغور الرئاسي لفترة قد يطول أمدها، سيكون له تبعات سلبية على لبنان في ظل التحديات الراهنة التي تواجهه”.

أضاف المتحدث “أن الامين العام أكد دعم الجامعة العربية الكامل للدولة اللبنانية من أجل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة”.

ومن جانبه، اعرب ميقاتي عن “تقديره للدور الذي تقوم به الجامعة العربية من أجل مواكبة لبنان في مختلف المحطات والتحديات التي تواجهه”.