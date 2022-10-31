بانوراما اليوم| الفراغ وريث لعهد صعب

عند تمام الساعة الثانية عشرة من هذه الليلة يصبح العماد عون رئيساً سابقاً للجمهورية وتنتهي رسمياً ولايته الرئاسية.. الفراغ وريث وخلف لعهد صعب بات واضحاً ان ترددات ازماته ستبقى مستمرة بوتيرة اصعب واكثر حدة…عودة الجنرال الى الرابية فتحت صفحة جديدة ومختلفة من الصراع السياسي مع الخصوم على تعدد مشاربهم…ادوات الصراع سياسية ودستورية..بعضها تنتهي مفاعليه في جلسة نيابية حددها الرئيس بري يوم الخميس وبعضها الاخير سيبقى حاضراً طوال فترة الفراغ الرئاسي على قاعدة التشكيك بشرعية اي فعل تقوم به حكومة الرئيس ميقاتي بوصفها غير دستورية..بل ان البعض يرى ان المفاعيل قد تستمر حتى لو انتخب رئيس جديد للبلاد، وذلك من باب الطعن بقرارات قد يكون لها طابع الاستمراية..باختصار داخليا المشهد معقد والهوة سحيقة بين المتخاصمين..الذين يترصدون اي فعل او موقف يصدر عن الحلفاء…نعم المعركة طاحنة، عناوينها متعددة كما اطرافها داخليا وخارجياً..فيما هي بالعمق معركة رئاسة الجمهورية.. والباقي تفاصيل..

ــ شهدت آخر أيام ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تجاذبات حادة واجتهادات دستورية لقوى سياسية عدة

– في اليوم ما قبل الأخير من الولاية الرئاسية وقع الرئيس عون مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي

ــ رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي رفض قيام الرئيس عون بتوقيع مرسوم قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال

– الرئيس ميقاتي اعتبر أن الحكومة تتابع القيام بواجباتها الدستورية ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور

ــ هيئة الرئاسة في حركة أمل رفضت تذرع الرئيس عون بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري ليس مع تأليف الحكومة

– واستغربت هيئة رئاسة أمل الحديث عن أن رئيس البرلمان لا يحق له الدعوة للحوار وأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية

ـ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أعلن الاستعداد للمقاومة لمنع سلب صلاحيات رئيس الجمهورية

– وفي إشارة إلى القوات اعتبر باسيل أن اليوضاسيين يتحضرون لبيع ما تبقى من صلاحيات للرئيسين بري وميقاتي

ــ رئيس حزب القوات سمير جعجع رأى أن الحوار الذي دعا إليه الرئيس بري تضييع لجلسات الانتخابات الرئاسية

– جعجع اعتبر أن الفراغ الرئاسي بحد ذاته له خطورة كبيرة على لبنان مع زعمه أن البلد لم يكن في “ملء رئاسي”

ــ رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط قال إن المرسوم سياسي رافضاً كلام الرئيس عون عن فوضى دستورية

– بالموازاة أكمل حزب الله مسعاه الذي قام به لتأليف الحكومة مؤيداً الدعوة للحوار من أجل انتخاب رئيس للجمهورية

النائب غسان عطاالله عضو تكتل لبنان القوي:

الوزير السابق نقولا نحاس مستشار الرئيس ميقاتي: