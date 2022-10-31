الرئيس عون: توقيع مرسوم استقالة الحكومة لا يتعارض مع الدستور.. وتوافق القوى السياسية على انتخاب رئيس جديد بعيد المنال حاليا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2022 - 19:36
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الرئيس ميشال عون: مرسوم استقالة الحكومة لا يتعارض مع الدستور والتوافق على انتخاب رئيس جديد بعيد المنال حاليا
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: لبنان حقق في الأيام الأخيرة الماضية انجازاً نقياً صافياً لا تطبيع فيه
الشيخ قاسم: المقاومة تمكنت من إذلال العدو الصهيوني والأيام ستثبت عظمة الإنجاز في تحرير البحر اللبناني وثرواته
الشيخ قاسم: ما حصل بالترسيم نموذج عن الاستراتيجية الدفاعية بالاستفادة من المقاومة وحركة الدولة لاسترداد حقوقها البحرية
البطريرك الراعي يستقبل السفير الإيراني في لبنان ويبحث معه التطورات اللبنانية والإقليمية والعلاقات بين إيران ولبنان
الخارجية الإيرانية: سياستنا المبدئية تشدد على دعم التوجهات القائمة على إرساء الاستقرار والأمن وتشكيل حكومة قوية في لبنان
وزارة الصحة تتسلم 13 ألف لقاح للكوليرا على أن تتسلم خلال 10 أيام 600 ألف لقاح إضافي
النائب حسين الحاج حسن: خطة الكهرباء تفتقر للوضوح بتحديد مصادر التمويل وساعات التغذية إضافة الى غياب دفتر شروط واضح
مدير معمل الزهراني للمنار: التغذية بالكهرباء ستبدأ خلال 24 ساعة وستكون بمعدل 3 ساعات يوميا ولمدة 24 يوماً
الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي يمثل لبنان في القمة العربية الحادية والثلاثين التي تستضيفها الجزائر يومي الثلاثاء والاربعاء
مودع فلسطيني يقتحم فرع بنك بيبلوس في منطقة الحمرا للمطالبة بوديعته قبل توقيفه من قبل مخابرات الجيش اللبناني
وزارة الامن الايرانية: اعتقال 6 أشخاص ساهموا بتقديم الدعم لمنفذ الهجوم الارهابي في مدينة شيراز
قوات الاحتلال الصهيوني تلقي قنابل صوتية باتجاه الأهالي في منطقة باب الزاوية وسط الخليل
إعلام العدو: اعتقال مواطنة فلسطينية ضبط بحوزتها سكين قرب مستوطنة في منطقة الخليل
اندلاع مواجهات في بلدة بيت أمّر شمال الخليل بعد منع الاحتلال مرور جنازة لسيدة عبر مدخل البلدة
وزير الخارجية الروسي: العلاقات بين موسكو وبكين من العوامل الرئيسية لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: يجب تحقيق تسوية للأزمة على الحدود الأرمينية الأذربيجانية
الخارجية الروسية: موسكو سترد على طرد دبلوماسي روسي من مولدوفا
الكرملين: نواصل اتصالاتنا مع تركيا والأمم المتحدة حول صفقة الغذاء التي يصعب تنفيذها بسبب عدم إمكانية ضمان أمن الملاحة
وزير الدفاع التركي: نحن على استعداد لبذل كل ما في وسعنا لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن
وزارة النقل الالمانية: سنضغط لمواصلة تصدير الحبوب بحرا من أوكرانيا
الرئيس عون: توقيع مرسوم استقالة الحكومة لا يتعارض مع الدستور.. وتوافق القوى السياسية على انتخاب رئيس جديد بعيد المنال حاليا
منذ 1 ساعة
31 October، 2022
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