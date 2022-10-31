الرئيس عون: توقيع مرسوم استقالة الحكومة لا يتعارض مع الدستور.. وتوافق القوى السياسية على انتخاب رئيس جديد بعيد المنال حاليا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2022 - 19:36

الرئيس عون: توقيع مرسوم استقالة الحكومة لا يتعارض مع الدستور.. وتوافق القوى السياسية على انتخاب رئيس جديد بعيد المنال حاليا

منذ 1 ساعة 31 October، 2022
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