قوى الامن: توقيف أربعة أشخاص في الكورة بجرم ترويج وتعاطي مخدّرات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2022 - 13:04

قوى الامن: توقيف أربعة أشخاص في الكورة بجرم ترويج وتعاطي مخدّرات

منذ 30 mins 31 October، 2022
اخبار امنية
لبنان

صـــــدر عــــن المديريـة العامـة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـة العلاقـات العامة البــــــلاغ التالـــــي:

“في إطار المتابعة التي يقوم بها مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات.
ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت عناصر المكتب، بتاريخ 28-10-2022، من توقيف أربعة أشخاص بجرم ترويج وتعاطي مخدّرات، في منطقة قلحات – الكورة، وهم كلٌّ من اللبنانيّين:
–    ج. م. (مواليد عام 2002)
–    م. م. (مواليد عام 1995)
–    ج. ر. (مواليد عام 2003)
–    ر. ق. (مواليد عام 1999)
وضَبَطَت بحوزتهم كميّة من المخدّرات، على الشكل التالي:
–    /1,6/ كلغ. قائم من مادّة حشيشة الكيف.
–    /42/ غ. من مادّة الكوكايين.
–    /363/ غ. من مادّة الماريجوانا.
–    /170/ حبّة مخدّرة من نوعين مختلفَين
–    ميزان رقمي (DIGITAL).
–    مسدس حربي.
التحقيق جارٍ مع الموقوفين، بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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