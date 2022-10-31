قوى الامن: توقيف أربعة أشخاص في الكورة بجرم ترويج وتعاطي مخدّرات

صـــــدر عــــن المديريـة العامـة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـة العلاقـات العامة البــــــلاغ التالـــــي:

“في إطار المتابعة التي يقوم بها مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات.

ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت عناصر المكتب، بتاريخ 28-10-2022، من توقيف أربعة أشخاص بجرم ترويج وتعاطي مخدّرات، في منطقة قلحات – الكورة، وهم كلٌّ من اللبنانيّين:

– ج. م. (مواليد عام 2002)

– م. م. (مواليد عام 1995)

– ج. ر. (مواليد عام 2003)

– ر. ق. (مواليد عام 1999)

وضَبَطَت بحوزتهم كميّة من المخدّرات، على الشكل التالي:

– /1,6/ كلغ. قائم من مادّة حشيشة الكيف.

– /42/ غ. من مادّة الكوكايين.

– /363/ غ. من مادّة الماريجوانا.

– /170/ حبّة مخدّرة من نوعين مختلفَين

– ميزان رقمي (DIGITAL).

– مسدس حربي.

التحقيق جارٍ مع الموقوفين، بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام