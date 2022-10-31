قوى الامن: توقيف أربعة أشخاص في الكورة بجرم ترويج وتعاطي مخدّرات

صـــــدر عــــن المديريـة العامـة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـة العلاقـات العامة البــــــلاغ التالـــــي:
“في إطار المتابعة التي يقوم بها مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات.
ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت عناصر المكتب، بتاريخ 28-10-2022، من توقيف أربعة أشخاص بجرم ترويج وتعاطي مخدّرات، في منطقة قلحات – الكورة، وهم كلٌّ من اللبنانيّين:
– ج. م. (مواليد عام 2002)
– م. م. (مواليد عام 1995)
– ج. ر. (مواليد عام 2003)
– ر. ق. (مواليد عام 1999)
وضَبَطَت بحوزتهم كميّة من المخدّرات، على الشكل التالي:
– /1,6/ كلغ. قائم من مادّة حشيشة الكيف.
– /42/ غ. من مادّة الكوكايين.
– /363/ غ. من مادّة الماريجوانا.
– /170/ حبّة مخدّرة من نوعين مختلفَين
– ميزان رقمي (DIGITAL).
– مسدس حربي.
التحقيق جارٍ مع الموقوفين، بإشراف القضاء المختص”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام