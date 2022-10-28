الحكومة العراقية برئاسة السوداني تنال ثقة البرلمان

نالت الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني ثقة البرلمان، بعد صوت أعضاء مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على منهاجها الوزاري.

وتتكون الحكومة من 21 وزيراً، حيث تولى فؤاد حسين حقيبة الخارجية، وعبد الأمير الشمري الداخلية، وثابت محمد العباسي حقيبة الدفاع، وحيان عبد الغني وزيراً للنفط.

وهنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب وقال “أُعرب لكم عن خالص الأمنيات بالتوفيق والسداد والنجاح في مهام عملكم”.

كما تمنى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التوفيق لرئيس مجلس الوزراء والكابينة الوزارية التي ندعمها لتطبيق المنهاج الوزاري الذي صوَّت عليه مجلس النواب، وقال إن “الشعب العراقي ينتظر من الحكومة ومجلس النواب الكثير”.

وبارك نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي للسوداني وكابينته الوزارية نيلَ ثقة ممثّلي الشعب ويدعوهم للالتزام بما ورد بالمنهاج الحكومي.

ومن جهته، قال رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي “بكل شرف واعتزاز نسلّم الأمانة والبلد ليس فقط بحال أفضل، وإنما والعراق هو أسرع اقتصاد عربي نمواً في العام 2022”.

وأضاف الكاظمي ان “الأزمة الاجتماعية التي صاحبت التظاهرات الشعبية في تشـرين وما بعدها كرّست أجواء انعدام الثقة بين الشعب وأجهزة الدولة”.

وبدوره، أعلن السوداني أن حكومته ستعمل على إيقاف التدهور الذي يعصف بمختلف القطاعات، وتمويل وإنجاز المشاريع المتلكئة والجديدة، التي لها وقع مباشرٌ على حياة المواطنين والخدمات المقدّمة لهم.

كما ستسعى الحكومة إلى مكافحة الفقر والبطالة وتمكين محدودي الدخل، وأيضاً العمل على التحول التدريجي من الاقتصاد الريعي عن طريق تحديث عمل الاقتصاد من خلال رعاية الحكومة لمحرك اقتصادي مهم يرتكز على استثمار إبداعات الطاقات الشابة.

خارجياً، أعلن السوداني أن حكومته تؤمن بأنَّ موقع العراق الاستراتيجي وثقلَه الإقليمي وتأثيره في اقتصاد العالم يمنحه الحقَّ بلعب دور كبير يمثل حجمه الحقيقيِّ وإقامة أفضل العلاقـات على أساس المصالح المتبادلة والتكاملية مع دول الجوار والدول العربية والصديقة.

وفيما يلي التشكيلة الوزارية:

– فؤاد حسين / وزير الخارجية

– محمد تميم / وزير التخطيط

– حيان عبد الغني عبد الزهرة / وزير النفط

– طيف سامي / وزير المالية

– ثابت محمد العباسي / وزير الدفاع

– عبد الأمير الشمري / وزير الداخلية

– صالح مهدي الحسناوي / وزير الصحة

– خالد بتال / وزير الصناعة

– داود الغريري / وزير التجارة

– خالد شواني / وزير العدل

– زياد علي فاضل / وزير الكهرباء

– عباس جبر عبادة / وزير الزراعة

– نعيم العبودي / وزير التعليم العالي

– إبراهيم ياسين / وزير التربية

– هيام عبود كاظم / وزير الاتصالات

– رزاق محيبس / وزير النقل

– عون ذياب / وزير الموارد المائية

– أحمد الأسدي / وزير العمل والشؤون الاجتماعية

– إيفان فائق / وزير الهجرة والمهجرين

– أحمد محمد حسين / وزير الشباب والرياضة

– أحمد الفكاك / وزير الثقافة والسياحة والآثار

المصدر: موقع المنار