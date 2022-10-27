الوفد اللبناني سلم هوكشتاين وفرونتسكا في الناقورة وثيقة التفاهم المتعلقة بترسيم الحدود البحرية

سلم الوفد اللبناني المؤلف من المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، مفوض الحكومة لدى اليونيفيل العميد الركن منير شحادة، عضو مجلس إدارة هيئة النفط وسام شباط، ورئيس مركز الاستشارات القانونية أحمد عرفة، وثيقة التفاهم المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان و”اسرائيل” للمندوب الامريكي أموس هوكشتاين برعاية الامم المتحدة والتي كان سبق ووقعها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم.

وتمت عملية تسليم الوثيقة للوسيط الامريكي هوكشتاين من الوفدين في غرفة كل على حدة، في حضور الممثلة الدائمة الامم المتحدة في لبنان يوانا فرونيتسكا والسفير الامريكية في لبنان دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو ، وكانت الوفود المشاركة حضرت على متن مروحيات لليونيفيل والجيش اللبناني اقلتهم من بيروت الى الناقورة.

وتزامنت عملية التسليم مع تدابير امنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل. وشوهد في البحر قبالة العلامات البحرية لجهة الطفافات من الجانب اللبناني، دوريات بحرية لزوارق الجيش اللبناني وقطع بحرية في عرض البحر لليونيفيل، ومن الجانب الاخر للطفافات زوارق حربية اسرائيلية كانت خرقت العلامات البحرية، الامر الذي ادى الى تأخير تسليم الوثيقة ساعة عن الموعد المحدد للوسيط الامريكي وممثلة الأمم المتحدة، اعتراضا على الخرق البحري الاسرائيلي، ما استوجب تدخل القوات الدولية التي عالجت الموضوع وانسحب الزورق الى ما بعد الطفافات والعلامات البحرية للحدود البحرية الى داخل المياه الفلسطينية.

وعند الساعة الثالثة و20 دقيقة توجه الوفد اللبناني الى رأس الناقورة وسلم هوكشتاين وفرونتسكا، وثيقة اتفاق الترسيم التي وقعها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم.

وعند الرابعة و40 دقيقة انتهى اللقاء في رأس الناقورة وغادرت الوفود المشاركة مقر الاجتماع في رأس الناقورة الى مهبط المروحيات التابع لليونيفيل لتتوجه بعدها الى العاصمة بيروت عبر مروحيات تابعة لليونيفيل والجيش اللبناني.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام