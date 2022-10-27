مراسل المنار: دخول الوفد اللبناني الى مقر اليونيفيل لتوقيع اتفاق الترسيم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2022 - 16:12
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث عند الرابعة من عصر اليوم خلال افتتاح معرض أرضي في مجمع سيد الشهداء
الإمام السيد علي الخامنئي: الجريمة النكراء في مزار شاه جراغ في شيراز التي أوقعت عشرات الشهداء والجرحى آلمت الجميع
الإمام الخامنئي: مرتكبو الجريمة سيعاقبون لكن تدنيس الحرمات لا يعوّض إلاّ بالبحث عن سبب هذه الأحداث والتصدي لها بحزم
الإمام الخامنئي: علينا جميعاً أن نكون يداً واحدة أمام الأعداء والخونة وكل من يريد الاستخفاف بحياة الناس وأمنهم ومقدساتهم
رئيس الجمهورية ميشال عون يتسلّم من الموفد الأميركي الرسالة الأميركية الرسمية حول ترسيم الحدود البحرية
نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب: الرئيس عون وقّع على رسالة تؤكد تسلّم لبنان الرسالة الأميركية ووافق على مضمونها
الرئيس عون: إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية
الرئيس عون: لا مفاعيل لترسيم الحدود البحرية تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول
الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين: إنه يوم تاريخي في ظل هذه الظروف أن نتوصل الى اتفاق يعيد الأمل ويوفر الفرص الاقتصادية
هوكشتاين: الاتفاق سيسمح ببدء الأعمال من قبل شركة توتال للتطوير والاكتشاف ولا شيء سيأخذ عائدات النفط والغاز من اللبنانيين
رئيس الجمهورية ترأس اجتماعا للوفد الذي سيتوجه الى الناقورة لتسليم الرسالة اللبنانية
الوفد اللبناني الى الناقورة يضم مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير ومفوض الحكومة لدى اليونيفيل العميد الركن منير شحادة
الوفد اللبناني يضم أيضا عضو مجلس هيئة إدارة النفط وسام شباط ورئيس مجلس الاستشارات القانونية في وزارة الخارجية أحمد عرفة
حكومة العدو تصادق على اتفاقية الترسيم البحرية مع لبنان ورئيس الوزراء يوقع على الاتفاقية بحضور الطاقم المفاوض في القضية
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: شاهدنا كيف تم الاعتداء على حرمة مرقد شاه جراغ وتنظيم "داعش" يتبنى بكل فخر مسؤوليته
وزير الخارجية الإيراني: لن نسمح أن تكون مصالحنا وأمننا ألعوبة بأيدي الارهابيين والأجانب الذين يتدخلون في شؤون البلاد
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: ضمان الأمن والحفاظ على أرواح وأموال الشعب يأتي ضمن أولويات القوات المسلحة
الخارجية اللبنانية تدين الهجوم الإرهابي على شاه جراغ وتدعو لمعاقبة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي المرفوض
الخارجية السورية: اعتداء شاه جراغ يظهر أن الإرهاب أصبح إحدى الأدوات الرئيسية للسياسة الأميركية لزعزعة استقرار الدول
المكتب السياسي لأنصار الله: هجوم شيراز الإجرامي محاولة يائسة من أميركا و"إسرائيل" لزعزعة أمن واستقرار إيران
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: الأعمال الارهابية المتنقلة بين الدول الإسلامية تستدعي التعاون لاجتثاث الإرهاب
حركة التوحيد الإسلامي: إيران تدفع ثمن دعمها للمستضعفين في هذه الأمة وتسدد ضريبة وقوفها الى جانب الشعب الفلسطيني
مصدر عسكري سوري: وسائط الدفاع الجوي تصدت لأهداف معادية في محيط سماء دمشق
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: حقبة ما بعد الحرب الباردة انتهت والمنافسة قائمة لتحديد نظام عالمي جديد
بلينكن: واشنطن تعمل مع أطراف أخرى لتحقيق "هزيمة استراتيجية لروسيا" إضافة الى التنسيق للتنافس مع الصين
الخارجية الروسية: الأقمار الصناعية الأميركية قد تصبح أهدافا مشروعة إن استخدمت في النزاع في أوكرانيا
المستشار الألماني: هدفنا الاستقلال عن واردات الطاقة الروسية وضمان خفض أسعارها على المدى الطويل
رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن عن مساعدة مالية مقدارها 500 مليون يورو لدول البلقان الشرقية لمواجهة أزمة الطاقة
ترامب يعتزم القيام بجولة للمشاركة في مهرجانات انتخابية لدعم مرشحين من الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة
السفارة الأميركية في جنوب إفريقيا: إرهابيون قد يخططون لتنفيذ هجوم على "تجمعات كبيرة" في شمال جوهانسبرغ
مراسل المنار: دخول الوفد اللبناني الى مقر اليونيفيل لتوقيع اتفاق الترسيم
منذ 24 mins
27 October، 2022
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