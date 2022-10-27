مراسل المنار: دخول الوفد اللبناني الى مقر اليونيفيل لتوقيع اتفاق الترسيم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2022 - 16:12

مراسل المنار: دخول الوفد اللبناني الى مقر اليونيفيل لتوقيع اتفاق الترسيم

منذ 24 mins 27 October، 2022
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