حركة حماس: قرار عباس بحل نقابة الأطباء سابقة خطيرة والتفاف صارخ على نتائج الانتخابات

أكدت دائرة النقابات في حركة حماس، اليوم الخميس، إصدار رئيس السلطة محمود عباس قرار بقانون لتشكيل مجلس تأسيسي لنقابة جديدة للأطباء مرفوض جملة وتفصيلاً، و يكرس حالة التفرد بالشأن الوطني، مشيرة إلى أنه التفاف صارخ على نتائج صندوق الانتخابات.

وقالت النقابات في بيان إن القرار سابقة خطيرة بمصادرة حق النقابيين الديموقراطي باختيار من يمثلهم، وهو تهميش واعتداء سافر على العمل النقابي في فلسطين.

وأضافت، “بقاء النقابات رافعة هامة وأساسية من روافع العمل الوطني والمجتمعي، فلقد رسمت دائماً خطوط الدفاع الأولى في مواجهة المحتل، بما يحمله منتسبيها من أفكار وهموم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومن خدمة المجتمع الفلسطيني”.

ودعت رئيس السلطة إلى انتهاج مبدأ الشراكة والوحدة والوطنية وإلغاء كافة هذه القرارات، والعودة لتفعيل المجلس التشريعي ليقوم بدوره المنشود.

وشددت على ضرورة إجراء انتخابات شاملة للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة في أقرب وقت ممكن، لافتة إلى أنها لن نعترف بأي قرارات خارج صندوق الانتخابات.

وثمّنت موقف مجلس إدارة نقابة الأطباء – مركز القدس- المنتخب مؤخراً برفض هذا القرار وعدم التعامل معه، ودعواته المشروعة لفعاليات لإسقاط هذا القرار.

وقررت نقابة الأطباء الفلسطينيين، البدء بخطوات تصعيدية، بينها إعلان عصيان طبي، اليوم الخميس، في المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية، احتجاجاً على مرسوم رئاسي أصدره رئيس السلطة محمود عباس بحل مجلس النقابة الحالي، وتعيين مجلس آخر بديل.

نقيب المهندسين الفلسطينيين بالضفة الغربية نادية حبش:

لا يوجد مبرر لحل نقابة الأطباء

وقرار عباس غير قانوني

نقابة المهندسين تستنكر قرار محود عباس بحل نقابة الاطباء الفلسطينيين في الضفة الغربية

وبدورها أكدت نقيب المهندسين الفلسطينيين بالضفة الغربية م. نادية حبش، رفض نقابة المهندسين، إصدار رئيس السلطة محمود عباس قرار بقانون لتشكيل مجلس تأسيسي لنقابة جديدة للأطباء لأنه غير قانوني ومخالف لكل القوانين الفلسطينية والدولية.

وتساءلت حبش في تصريح اليوم الخميس، كيف يتم عزل مجلس النقابة الحالي دون وجود أي قضايا فساد أو أعمال مخلة بالأنظمة والقوانين، مؤكدة أنه لا يوجد أي مخرج قانوني يستدعي أخذ هذا القرار.

وأشارت إلى أن نقابة الأطباء الحالية التزمت واحتكمت لهيئتها العامة وجاءت ضمن عملية انتخابية وإجراءات نقابية سليمة وبالتالي لا يوجد أي مبرر لحل هذا المجلس.

ورفض مجمع النقابات المهنية مركز القدس القرار بقانون الصادر بحق نقابة الأطباء وطالب بسحبه دون أي تبعيات، دعما لشرعية نقابة الأطباء.

وأكد مجمع النقابات المهنية في بيان صحفي، بأن تكليف مجلس تأسيسي لتسير أعمال النقابة وإقرار قانون لنقابة أطباء فلسطين من دون تكليف الهيئة العامة يعد الالتفاف على شرعية النقابة ومساس بحرية العمل النقابي في فلسطين وتلويح إلى بقية النقابات الأخرى بأنهم سيواجهون لنفس المصير في حالة خضتم نزاعا مع الحكومة.

وقررت نقابة الأطباء الفلسطينيين، البدء بخطوات تصعيدية، بينها إعلان عصيان طبي، اليوم الخميس، في المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية، احتجاجاً على مرسوم رئاسي أصدره رئيس السلطة محمود عباس بحل مجلس النقابة الحالي، وتعيين مجلس آخر بديل.

عصيان طبي شامل في الضفة الغربية

رفضاً لمرسوم رئيس

السلطة

وكانت نقابة الأطباء في الضفة الغربية، قد شرعت اليوم الخميس، بالعصيان الطبي الشامل وإيقاف الخدمة الطبية في كافة المؤسسات والمرافق الصحية، احتجاجاً على مرسوم صادر عن رئيس السلطة محمود عباس يقضي بحل النقابة وإنشاء نقابة بديلة.

وقررت النقابة شطب وسحب مزاولة المهنة من الأطباء الذين وردت أسماؤهم في المرسوم الرئاسي، وفي مقدمتهم رئيس النقابة السابق نظام نجيب.

واعتبرت أن قرار رئيس السلطة، اغتيال للنقابة وسحق للحريات ودفن لخيار الأطباء بانتخاب ممثليهم، وسحب الشرعية من المجلس المنتخب، وترسيخ سياسة التعيين بدل الانتخاب الديمقراطي.

ودعت جميع الأطباء إلى عدم التعاطي مع مشروع القرار، مؤكدة أنها ستخاطب المؤسسات والفصائل وتضعها أمام مسؤولية فقدان مقر النقابة التاريخي في القدس، واستيلاء الاحتلال عليه كما حدث مع مؤسسات ومقرات أخرى.

مظاهر إضراب نقابة الأطباء في الضفة الغربية عقب إعلان محمود عباس حلّ النقابة

ولفتت النقابة إلى أنها بصدد تنظيم اعتصامات مفتوحة في جميع المدن ومخاطبة الجهات الدولية الطبية والحقوقية وسفراء الدول وممثلي الصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي، ووضعهم بصورة الوضع الحرج، وما يترتب عليه من خطر حقيقي بانهيار المنظومة الصحية، وما قد يمس جموع الأطباء وعائلاتهم.

ووجهت التحية لكل النقابات والجمعيات والهيئات المستقلة، التي استنكرت ورفضت القرار وطالبت بسحبه بشكل فوري.

وعبّرت عن امتنانها من موقف نقابة الأطباء الأردنيين برفض هذا القانون وتمسكها بخيار الأطباء الديمقراطي، ودعم ممثلها المنتخب شوقي صبحة وزملائه في النقابة وحذرت من المساس بحقوق الأطباء وجميع الممتلكات والمقرات التابعة لها.

من جانبه، قال عضو نقابة الأطباء الدكتور مراد زاهدة:” إننا ذاهبون للتصعيد إلى أبعد مدى، حتى يتم إلغاء تام لهذا القرار”، مشيراً إلى أن النقابة صدمت بصدور المرسوم الرئاسي الذي نص على تشكيل نقابة أطباء فلسطينيين جديدة.

ولفت زاهدة إلى أن هناك التزاماً حديدياً من قبل الأطباء بالعصيان الطبي الشامل، والذي أعلن عنه ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر، واصفاً القرار بأنه انقلاب على نقابة جاءت بانتخابات وصندوق نزيه.

المصدر: وكالة شهاب