هوكشتاين: الاتفاق سيسمح ببدء الاعمال من قبل شركة توتال للتطوير والاكتشاف ولا شيء سيأخذ عائدات النفط والغاز من اللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2022 - 10:56

هوكشتاين: الاتفاق سيسمح ببدء الاعمال من قبل شركة توتال للتطوير والاكتشاف ولا شيء سيأخذ عائدات النفط والغاز من اللبنانيين

منذ 43 mins 27 October، 2022
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