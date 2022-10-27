هوكشتاين: انه يوم تاريخي في ظل الظروف الحالية ان نتوصل الى اتفاق يعيد الأمل ويوفر الفرص الاقتصادية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2022 - 10:56

هوكشتاين: انه يوم تاريخي في ظل الظروف الحالية ان نتوصل الى اتفاق يعيد الأمل ويوفر الفرص الاقتصادية

منذ 46 mins 27 October، 2022
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