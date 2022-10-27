بو صعب: الرئيس عون وقع رسالة تسلم لبنان الرسالة الأميركية الرسمية ووافق على مضمونها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2022 - 10:56
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث عند الرابعة من عصر اليوم خلال افتتاح معرض أرضي في مجمع سيد الشهداء
رئيس الجمهورية ميشال عون يتسلّم من الموفد الأميركي الرسالة الأميركية الرسمية حول ترسيم الحدود البحرية
نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب: الرئيس عون وقع على رسالة تؤكد تسلّم لبنان الرسالة الأميركية ووافق على مضمونها
الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين: إنه يوم تاريخي في ظل هذه الظروف أن نتوصل الى اتفاق يعيد الأمل ويوفر الفرص الاقتصادية
هوكشتاين: الاتفاق سيسمح ببدء الأعمال من قبل شركة توتال للتطوير والاكتشاف ولا شيء سيأخذ عائدات النفط والغاز من اللبنانيين
رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا للوفد الذي سيتوجه الى الناقورة لتسليم الرسالة اللبنانية
الوفد اللبناني الى الناقورة يضم مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير ومفوض الحكومة لدى اليونيفيل العميد الركن منير شحادة
الوفد اللبناني يضم أيضا عضو مجلس هيئة إدارة النفط وسام شباط ورئيس مجلس الاستشارات القانونية في وزارة الخارجية أحمد عرفة
هوكشتاين ينتقل بعد الظهر الى الناقورة لتسليم الرسائل الموقعة من لبنان وكيان الاحتلال حول ترسيم الحدود البحرية
18 شهيدا بينهم طفلان و40 جريحا اثر اعتداء نفذه إرهابي من داعش على مزار السيد أحمد بن الإمام موسى الكاظم (ع) جنوب إيران
مصادر أمنية إيرانية تعلن أن السلطات اعتقلت منفذ الهجوم على مزار السيد أحمد بن الإمام موسى الكاظم (ع)
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: هجوم شيراز لن يمرّ من دون ردّ وأعداؤنا يسعون إلى الإنتقام عبر نشر الإنقسام والعنف
الحكومة الإيرانية: الإرهابيون قتلوا الأطفال والنساء بدعم من الديكتاتوريات الإعلامية المروجة للعنف ونيران مثيري الشغب
المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية: الذين يدّعون كذبا الدفاع عن حقوق الإنسان أرادوا مشاهدة العنف وسفك دماء شعبنا
عرين الأسود - نابلس تنشر بياناً ترد فيه على زعم جيش الإحتلال بتحقيق نصر عليها خلال اقتحام نابلس قبل أيام
عرين الاسود - نابلس: استدرجنا العدو إلى الداخل وضربنا القوة المتقدمة من الأجناب والمؤخرة وتم القضاء عليها
عرين الأسود للمستوطنين الصهاينة: كيانكم يكذب عليكم ويجركم إلى الهاوية ونتحدى الجيش أن ينشر فيديو الإقتحام
مصدر عسكري سوري: وسائط الدفاع الجوي تصدت لأهداف معادية في محيط سماء دمشق
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: حقبة ما بعد الحرب الباردة انتهت والمنافسة قائمة لتحديد نظام عالمي جديد
بلينكن: واشنطن تعمل مع أطراف أخرى لتحقيق "هزيمة استراتيجية لروسيا" إضافة الى التنسيق للتنافس مع الصين
الخارجية الروسية: الأقمار الصناعية الأميركية قد تصبح أهدافا مشروعة إن استخدمت في النزاع في أوكرانيا
رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن عن مساعدة مالية مقدارها 500 مليون يورو لدول البلقان الشرقية لمواجهة أزمة الطاقة
ترامب يعتزم القيام بجولة للمشاركة في مهرجانات انتخابية لدعم مرشحين من الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة
السفارة الأميركية في جنوب إفريقيا: إرهابيون قد يخططون لتنفيذ هجوم على "تجمعات كبيرة" في شمال جوهانسبرغ
الوكالة الدولية للطاقة تتوقع أن تبلغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم ذروتها عام 2025
بو صعب: الرئيس عون وقع رسالة تسلم لبنان الرسالة الأميركية الرسمية ووافق على مضمونها
منذ 48 mins
27 October، 2022
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