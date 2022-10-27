بو صعب: الرئيس عون وقع رسالة تسلم لبنان الرسالة الأميركية الرسمية ووافق على مضمونها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2022 - 10:56

بو صعب: الرئيس عون وقع رسالة تسلم لبنان الرسالة الأميركية الرسمية ووافق على مضمونها

منذ 48 mins 27 October، 2022
أخبار موقع المنار

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