هل يمكن كشف العسل المغشوش باستخدام النشا؟

من منا لا يرغب باستخدام العسل الأصلي الشهي، ورشه على قطعة من الخبز، أو إضافته لتحلية الشاي؟

قد يكون من المُربك شراء العسل أحيانًا، وتجنّب المغشوش منه، ولذلك قد يلجأ البعض إلى ممارسات خاطئة للتأكد من جودته.

نتشرت اشاعة عبر “تويتر” تُفيد بأنه يمكن التفريق بين العسل المغشوش والأصلي عبر قدرته على امتصاص النشا.

لكن لا صحة لهذه الادعاءات فهناك إمكانية لتحديد جودة العسل عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة، ومنها:

-الكشف عن محتوى الهيديوكسي ميثيل فورفورال، والذي يُعتبر مؤشرًا على حفظ وتخزين العسل تحت ظروف مناسبة

-الكشف عن محتوى السكريات، والذي يُعد مؤشرًا على الغش في العسل

-اختبار تقدير فعاليّة إنزيم الدياستيز

وليس العسل لتحلية وجبات طعامك فقط، إذ يتمتّع أيضَا بمختلف الفوائد الصحية.

ويتميّز العسل بقدرته على قتل البكتيريا. وأظهرت الدراسات أنه يتميز بفعالية ضد عشرات السلالات، بما في ذلك الإشريكية القولونية (E. coli)، والسالمونيلا.

ووجدت ثلاث دراسات أُجريت في مختبر التغذية الرياضية بجامعة ممفيس أن العسل تمتّع بالكفاءة ذاتها، أو كفاءة أعلى، مقارنة بما يتمتّع به الجلوكوز، أو السكر، والماء في تعزيز قدرة استمرار الأشخاص في رياضات التحمّل.

المصدر: سي ان ان