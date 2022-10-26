الشيخ البغدادي: أميركا وعملاؤها سيفشلون في حربهم الإقتصادية على الشعب اللبناني

قدم عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي، واجب العزاء في بلدة تمنين التحتا بالعلامة الراحل الشيخ إسماعيل الخطيب، معتبرا أنه “كان مثال العالم الطيب والعامل وصاحب بصيرة، وقد شهدت اعتقاله في النجف على أيدي جلاوزة النظام البائد، لأنه خرج في تظاهرة مؤيدة للثورة الإسلامية عام 1979، وفي لبنان كان من الداعمين لخيار المقاومة الإسلامية والعاشق لنهج الشهداء، ولم ينس صداقته مع سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي”.

أضاف البغدادي: “المقاومة ستبقى عنفوان هذا البلد تدافع عن شعبه وتحمي حقوقه، وأميركا وعملاؤها في لبنان كما فشلوا في حروبهم العسكرية، بالتأكيد هم في نهاية الطريق لإعلان فشلهم في حربهم الإقتصادية على الشعب اللبناني الذي سيخرج منتصرا بوعيه وصبره، وإن كل الكيد الداخلي سيرتد على أصحابه ومشغليهم”.