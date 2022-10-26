الرئيس عون: “مرحلة اقتصادية جديدة سيعيشها لبنان”

“مرحلة جديدة سيعيشها لبنان على المستوى الاقتصادي”.. هذا ما تحدث عنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال لقائه وفداً من البنك الدولي. وقال عون ان “لبنان سيعيش مرحلة اقتصادية جديدة بعد البدء بالتنقيب عن النفط والغاز، واستثمار الثروة الطبيعية له”.

واعتبر ان “دعم البنك الدولي دليل ثقة بلبنان على رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها”.

بدوره، أشار نائب رئيسِ البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج إلى أنّ التعاونَ الدوليَ مهمٌ لخدمةِ التطوراتِ التي ستَحصل بعدَ ترسيمِ الحدودِ البحرية ِالجنوبية وبدءِ التنقيبِ لما فيه مصلحةُ لبنان.

ومن زوار قصر بعبدا وزيرُ الاعلامِ في حكومةِ تصريف الأعمال زياد المكاري حيثُ جرى بحثُ الأوضاعِ العامةِ في البلادِ والتطوراتِ الأخيرةِ سياسياً واقتصادياً. كما استقبل الرئيس عون سفير اليابان لدى لبنان في زيارة وداعية.

المصدر: المنار