قبلان قبلان عن وزارة الطاقة: الضرب بالميت حرام

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قبلان قبلان “بعد الاتفاق الذي حصل منذ شهرين ويومين مع كهرباء لبنان لتزويد بعض قرى البقاع الغربي بـ ٨ ميغا في مكتب الرئيس ميقاتي وبحضوره ومسؤولي كهرباء لبنان ومصلحة الليطاني”.

وتابع قبلان الاربعاء “اليوم تصادف ذكرى اسبوع على انقطاع المياه في المنطقة، فقمنا بمراجعة دولة رئيس الحكومة الذي وعد بالتحرك، وراجعنا مصلحة الليطاني وأبدت استعدادا اذا أرادت مؤسسة الكهرباء التي حاولنا الاتصال بها فلم نُفلِح”، واضاف “دولة الرئيس الناس بلا ميّ، ووزارة الطاقة بلا احساس… مع انو الضرب بالميّت حرام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام