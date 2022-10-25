بالفيديو | قوات الإنزال الجوي الروسية تدمر رتلاً من المدرعات الأوكرانية

تمكنت قوات الإنزال الجوي الروسية من تدمير رتل من المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية مرفق بالفيديو الذي نشرته على موقعها، ان جنود القوات المحمولة جوا دمروا تلًا من المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

واضاف البيان: اكتشفت مجمعات الطائرات بدون طيار الروسية بسرعة عددا من المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المسيرة.

وتابع: ألحقت القوات المحمولة جواً أضراراً بنيران العدو بالذخيرة الحية من مدافع D-30 عيار 122 مم، ودمرت حوالي 10 دبابات ومدرعات أخرى، فضلاً عن ما يصل إلى 50 من أفراد العدو. وغادرت معدات العدو المتبقية ساحة المعركة على عجل.

وقال رئيس مقر المدفعية لوحدة القوات المحمولة جوا الكسندر: “دمرت الدبابات الاولى على التوالي وتوقف هجوم العدو”.

المصدر: مواقع