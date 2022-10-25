إرشادات صحية أثناء ظاهرة كسوف الشمس

بسبب الكسوف الجزئي الذي يؤثر على لبنان اليوم الثلاثاء 25 تشرين الاول بين الساعة 12:54 والساعة 03:20 من بعد الظهر.

بعض الاإرشادات الصحية أثناء ظاهرة الكسوف، وهي كالتالي:

٭ من الضروري عدم النظر مباشرة لقرص الشمس أثناء الكسوف.

٭ النظر مباشرة للشمس دون حماية عند الكسوف، قد يسبب تلفا دائما أو مؤقتا في خلايا شبكية العين، أو اعتلال الشبكية، أو قد يسبب العمى لا قدر الله.

٭ النظارات الشمسية وعدسة الكاميرات الفوتوغرافية أو كاميرات الهواتف النقالة لا توفر حماية كافية لذلك.

٭ الطريقة الآمنة للنظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف هي باستخدام النظارات أو التلسكوبات الخاصة لمتابعة هذه الظاهرة الفلكية.

٭ من الضروري مراجعة الطبيب المختص حال ظهور أعراض على العين، بعد المشاهدة غير الآمنة للكسوف.

وكان وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي طلب من المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة توعية التلاميذ والطلاب على مخاطر النظر المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الكسوف، من خلال انشطة توعوية تقام لهم قبل الظهر.

كذلك، طلب الحلبي من مديري المؤسسات التعليمية والاهل مواكبة التلاميذ للتأكد من عدم تعرضهم خلال الكسوف لأشعة الشمس، بشكل مباشر أو عبر النظارات، لما لذلك من أثر سلبي على شبكة العين.

المصدر: موقع المنار