بدء التصويت في جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 24 2022 - 12:58
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الرئيس بري يرفع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد فقدان النصاب ويحدد الجلسة الخامسة لاحقا
نتائج الدورة الأولى للجلسة الرابعة: ورقة بيضاء 50، ميشال معوض 39 ،عصام خليفة 10،لبنان الجديد 13،ورقة ملغاة 2
النائب حسن فضل الله: اليوم مطروح على اللبنانيين اما التحدي اما الفراغ ونحن نرفض هذه المعادلة ونحن ندعوا للتوافق
النائب حسن فضل الله: إذا دعا الرئيس بري للحوار نحن سنستجيب لهذه الدعوة
النائب إيهاب حماده: لم نقل "فلان أم لا أحد" بإنتخاب الرئيس والتعنت بالموقف والتسمية الاستفزازية يساهمان بالتعطيل
النائب آلان عون: ما يحصل تضييع وقت إذ لا يمكن انتخاب رئيس من جانب واحد ويجب حصول حد أدنى من التوافق
الوزير حمية مغردا: فرق متعهدي الوزارة ما زالت ومنذ ليل أمس وحتى الآن ترفع النفايات التي أقفلت مجاري تصريف المياه
الوزير حمية: نناشد البلديات ومتعهدي رفع النفايات برفعها وأخذ دورها التكاملي مع فرق الوزارة
نقيب المعلمين لرياض سلامة: ننتظر حل موضوع تمنّع المصارف عن قبول شيكات صندوق التقاعد
قوات الاحتلال تهدم قرية العراقيب في النقب المحتل للمرة 208
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال
وكالة فارس: اعتقال 10 اشخاص مرتبطين بالموساد في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد
الخارجية الإيرانية: واشنطن تكذب وترسل رسائل لإيران بينما تدعي أنها غير راغبة بمواصلة الحوار
الأمن الروسي يعلن إحباط عملية إرهابية أعدها أنصار "داعش" في بياتيغورسك
الخارجية الروسية: نرفض رفضا تاما أي مناطق منزوعة السلاح بمحيط محطة زابوروجيا
الخارجية الروسية: الجيش الروسي يعمل على حماية محطة زابوروجيا على أكمل وجه
سياسي تركي: تجارتنا مع روسيا بالعملات الوطنية جارية على قدم وساق
وزير المالية الروسي: السوق الروسي يتخلص من الدولار واليورو بسبب العقوبات ما يؤدي لتعزيز الروبل لكن هذا الوضع له نهاية
الإدارة العامة للجمارك الصينية: ارتفاع التجارة بين روسيا والصين بنسبة 32.5% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022
رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون أعلن انسحابه من السباق على زعامة حزب المحافظين
أ.ف.ب عن وكالة يونهاب: كوريا الجنوبية تطلق عيارات تحذيرية بعد اشتباهها بتوغل سفينة كورية شمالية
السلطات الأوغندية: تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا
بدء التصويت في جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية
منذ 2 ساعة
24 October، 2022
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