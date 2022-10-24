بدء جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 24 2022 - 12:58

بدء جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية

منذ 2 ساعة 24 October، 2022
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