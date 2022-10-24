هل حان موعد ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا؟

بعد حصول تقدم في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، برزت في الآونة الأخيرة معلومات عن قرب انطلاق مسار ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا.

وبالسياق، قالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية اليوم الإثنين “يبدأ الأربعاء المُقبِل المسار العملاني لترسيم الحدود البحرية الشمالية مع سوريا، التي سيزورها وفد مكلّف من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يضمّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ووزيرَي الخارجية عبدالله بوحبيب والأشغال علي حمية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم”، وتابعت “من المفترض أن يسلك الملف طريقه من دون تمييع، فالتفاوض يجري بشكل مباشر بينَ دولتيْن لا عداء بينهما ولا يحتاج إلى وسطاء”، وأكدت ان “بيروت ودمشق تلقتا عرضاً روسياً بالمساعدة في حال وقعَ الخلاف التقني”.

ولفتت الصحيفة الى ان “الترسيم البحري مع سوريا بقي محط تجاهل لبناني، علماً أن الدولة السورية كانَت سبّاقة في مراسلة لبنان لاستعجال الترسيم منذ عام 2012″، واضافت “دفعَ التجاهل اللبناني المتكرر دمشق، عام 2014، إلى توجيه رسالة اعتراضية عبر سفيرها لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري علی الترسيم اللبناني، من دون الإفصاح عن مقاربة سوريا للترسيم، بما في ذلك الإحداثيات الجغرافية للخط السوري”، وتابعت “كما بقيَ الترسيم البحري مع سوريا خاضعاً للابتزاز والبروباغندا الإعلامية التي تعمّد خصوم دمشق في لبنان ترويجها لاتهامها بالاعتداء على المياه اللبنانية”.

ونقلت الصحيفة عن “مصادر معنية بالملف” تأكيدها أن “مسار الترسيم مع سوريا بدأ، وأن الاتصال الذي أجراه الرئيس عون مع الرئيس السوري بشار الأسد قبلَ أيام لمناقشة هذا الأمر دليل على الجدّية التي يتعامل بها الطرفان، فضلاً عن إعداد الأوراق والخرائط الخاصة بالإحداثيات من كلا الجانبين”.

المصدر: صحيفة الاخبار