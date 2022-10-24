بالصور.. حريق غابات يدمر بلدة صغيرة في ولاية ميزوري الأمريكية

أعلن في ولاية ميزوري الأمريكية احتراق نصف بلدة يوم السبت، أتى عليها حريق اندلع في الغابات المجاورة ودمّر 23 مبنى.

ولم يلق أحد مصرعه وتم نقل شخص واحد فقط إلى المستشفى لتعرضه لإصابة غير مهددة للحياة.

وذكرت وكالة “أ ب” أنه تم إخلاء بلدة وولدريدج بأكملها يوم السبت بسبب الحريق الذي اندلع في حقل قريب بواسطة حصاد كان يحصد المحاصيل.

كما أفادت بأنه تم إغلاق امتداد قريب من الطريق السريع 70 لما يقرب من ساعتين مساء السبت لأن الدخان الكثيف قلل من الرؤية كثيرا.

وقال المتحدث باسم مقاطعة كوبر جيم غان، يوم الأحد، إن ما بين 3000 و3500 فدان احترقت قبل السيطرة على الحريق.

وأشار إلى أن رجال إطفاء يعملون على السيطرة على النقاط الساخنة مع توقعات برياح قوية في فترة ما بعد الظهر.

وصرح ستيفن ديرينغر، المهندس في منطقة جيمستاون الريفية للحماية من الحرائق، بأن “نصف المدينة احترق”، مضيفا: “إنه مروع”.

وأوضح أن رجال الإطفاء تمكنوا من إنقاذ كنيسة وولدريدج المعمدانية ونادي وولدريدج المجتمعي ومكتب البريد بعدما ضخوا المياه من حمامات السباحة للمساعدة في مكافحة الحريق.

وولدريدج هي بلدة مدينة يقل عدد سكانها عن 100 شخص وتقع على بعد 20 ميلا (32 كيلومترا) غرب كولومبيا على طول نهر ميزوري.

المصدر: وكالات