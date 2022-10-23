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October 23 2022 - 12:34

القبض على عصابة تروج عملة مزورة في كفررمان

منذ 2 ساعة 23 October، 2022
القبض على عصابة تروج عملة مزورة في كفررمان
لبنان

قبضت شرطة بلدية كفررمان على عصابة ترويج عملة مزورة في البلدة من التابعية السورية، واقتادتهم الى مركز البلدية برفقة المضبوطات من الدولارات المزورة، حيث تم التحقيق معهم ومن ثم تسليهم الى عناصر القوى الامنية المختصة.
ولفت رئيس بلدية كفررمان هيثم ابو زيد الى ان “جهاز الشرطة داخل البلدية يسهر على حماية وضبط امن البلدة”، مشيرا الى أن “هذا العمل جزء من مسؤوليتنا لحماية اهل بلدتنا، سيما في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة حيث تنشط عمليات السرقة والنصب وترويج العملة للايقاع بالناس”، مؤكدا “العمل الدائم في سبيل المصلحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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