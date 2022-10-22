قتلى وجرحى جراء قصف أوكراني لمدينة شيبيكينو بمنطقة بيلغورود الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2022 - 16:56

قتلى وجرحى جراء قصف أوكراني لمدينة شيبيكينو بمنطقة بيلغورود الروسية

منذ 1 ساعة 22 October، 2022
أخبار دولية - روسيا

أفادت سلطات بيلغورد بمقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية محيط مدينة شيبيكينو بمنطقة بيلغورود. إلى ذلك، قال حاكم منطقة بيلغورد فياتشيسلاف جلادكوف إن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في محيط مدينة شيبيكينو بمنطقة بيلغورود. وقال حاكم منطقة بيلغورد فياتشيسلاف جلادكوف، إن شخصين قتلا خلال قصف مدينة شيبيكينو بمنطقة بيلغورود.

وأضاف “وفقا للبيانات المؤكدة من وزارة حالات الطوارئ توفي شخصان بين المدنيين”. كما أشار الحاكم إلى أن 15 ألف مواطن بدون كهرباء بعد سقوط القذائف.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القصف أدى إلى تضرر أحد المحلات التجارية ومبنى المركز التجاري. وفي منطقة شيبيكينسكي، اشتعلت النيران في إحدى المؤسسات الصناعية، جراء قصف أوكراني للمنطقة، كما أفادت إذاعة سبوتنيك بقصف أوكراني لقرية بيلايا بيريزكا بمنطقة بيلغورود.

المصدر: روسيا اليوم

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