الكرملين: كشف حقيقة الهجمات الإرهابية على خط أنابيب “السيل الشمالي” سيفاجئ أوروبا

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الكثيرين في أوروبا سيفاجؤون إن تم الكشف عن هوية منفذي الاعتداء الإرهابي على أنابيب “السيل الشمالي” لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا.

وصرح دميتري بيسكوف بأن موسكو تعمل بشكل مكثف عبر القنوات الدبلوماسية لإشراكها في التحقيق.

وأضاف: “ومع ذلك فإن روسيا اليوم تصطدم بجدار من عدم الرغبة بأي شكل من الأشكال في إشراكها بالكشف عن الحقيقة”.

وقال: “إذا تم نشر نتائج التحقيق، فإن الكثيرين سيفاجؤون في أوروبا”.

وأوضح أن ألمانيا والسويد والدنمارك لا تزود روسيا بأي معلومات عن سير التحقيق.

وتابع: “من حيث المنفذين المحتملين، فإن اعتباراتنا ولنقل افتراضاتنا الأولية معروفة جيدا.. ولا جدوى من تكرارها ولا يمكننا الحصول على أي بيانات جديدة في الوقت الحالي، لأننا محرومون من فرصة المشاركة في التحقيق”.

المصدر: وكالات