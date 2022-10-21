أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 21-10-2022

البناء

– توقع مصدر حقوقي أن تحمل الدفعة الثانية من القرارات الخاصة بالطعون النيابية تغييراً في نيابة أكثر من نائب منتخب بعدما انتفى المجلس الدستوري لإعلان أول النتائج الطعون التي تمّ ردها خلافاً للتوقعات لتأكيد استقلاله عن أي مرجعيات سياسية ومنح المصداقية لما سيصدر عنه لاحقاً.

– قال خبير في الشؤون الأوروبية إن المشهد البريطاني يؤكد فشل الحلول التقليدية والتقنية معاً للأزمات الناتجة عن أزمة الطاقة التي تشهدها الدول الأوروبية منذ حرب أوكرانيا وإن استقرار أي بلد أوروبي بات رهناً باستقرار أوروبا كلها، واستقرار أوروبا رهن باستقرار سوق الطاقة.

النهار

– يُسجل غياب لافت لمواقف أمين عام حزب يساري قديم منذ فترة طويلة، والأمر عينه لمعظم قياديّي الحزب المذكور

– كشف احد النواب الجدد أن طرح اسم الوزير السابق ناصيف حتي لم يولح في اي سفارة كما يدعي البعض، بل جاء ثمرة نقاش مستفيض بين عدد من النواب كان في عدادهم

– علق وزير سابق على اخبار اللقاءات التي يجريها “تكتل الاعتدال الوطني” بالقول “ان وتيرتها تجعلك تظن ان للتكتل تأثير كبير في مجرى الاحداث

الجمهورية

– حصل لقاء مطول بين مرشح ونائب من حزب بارز،فقال له إنه مرشح سيادي فأجابه طرفي ومشكلتك “باللي رشحك”.

– عثرت شخصية طرح اسمها كمرشح عن انزعاجها من الطريقة التي يتداول بها البعض اسمه.. وقال “تركوني وحّلو عني”.

– حمل رئيس تكتل إسم أحد الأشخاص إلى مرجعية روحية لطرحه كمرشح للرئاسة ما أثار انزعاجه، معتبراً أن هذه الطريقة بمثابة حرق لاسمه.

اللواء

– يتوقع دبلوماسي معني أن تتحرك دولة كبرى، في الملف الرئاسي، بعد إنهاء سائر ترتيبات الترسيم الحدودي

– لم تنجح محاولات بذلت لإحداث خرق بين «تكتل التغييريين» وحزب يميني فاعل!

– يُنقل عن مسؤول مالي رفيع قوله أنه بتجربته بات على اقتناع أن الشعب اللبناني اعتاد على سعر صرف دولار مرتفع، حتى لو تجاوز الـ50 الفاً!

المصدر: صحف