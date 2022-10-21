أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 21-10-2022
الأخبار
– رئيس الجمهورية سيوقع مرسوم قبول الاستقالة واتفاق وزرائه على مقاطعة تصريف الأعمال: إجراءات عون لشل حكومة ميقاتي
– العمل النقابيّ التربويّ: موت غير مُعلَن
– فدائي شعفاط يعكس المعادلة: ما بعد التميمي ليس كما قبله
النهار
– الثلث مع معوض… و”التغييريون” يحبطون فرصة!
– الفوضى السياسية والاقتصادية أطاحت تراس في مدة قياسية
اللواء
– جلسات الرئاسة تتأرجح بين التوافق والتنافس بانتظار «الترياق العراقي»
– ميقاتي يُمثِّل لبنان في قمّة الجزائر.. والدستوري يُثبِّت نيابة 5 نواب
الجمهورية
– إنعدام التوافق يؤخر الرئيس التوافقي
– المنافسة بين فرنجية وقائد الجيش
– تحولات بالصدفة أم صفقة؟
– 10 ايام مفصلية
الديار
– عرض ثالث «للمسرحية» الرئاسية وخلاف قواتي مع جنبلاط على دعوة بري للحوار
– «عض اصابع» بين ميقاتي وباسيل ورهان على حكومة في «ربع الساعة الاخير»؟
– مناورات اسرائيلية واستنفار احترازي للمقاومة: هلع من خطر «المسيرات» الايرانية!
البناء
– بريطانيا تفتتح زمن الاضطراب السياسي الأوروبي تحت تأثير أزمة الطاقة وتداعياتها الاقتصادية
– جلسة الانتخاب تكسر الجرة بين القوات والنواب الـ 13… والإثنين جلسة جديدة بلا رئيس
– المسار الحكومي مفتوح على التأليف رغم عض الأصابع… والولادة قبل نهاية الولاية
المصدر: صحف