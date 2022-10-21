أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 21-10-2022

الأخبار

– رئيس الجمهورية سيوقع مرسوم قبول الاستقالة واتفاق وزرائه على مقاطعة تصريف الأعمال: إجراءات عون لشل حكومة ميقاتي

– العمل النقابيّ التربويّ: موت غير مُعلَن

– فدائي شعفاط يعكس المعادلة: ما بعد التميمي ليس كما قبله

النهار

– الثلث مع معوض… و”التغييريون” يحبطون فرصة!

– الفوضى السياسية والاقتصادية أطاحت تراس في مدة قياسية

اللواء

– جلسات الرئاسة تتأرجح بين التوافق والتنافس بانتظار «الترياق العراقي»

– ميقاتي يُمثِّل لبنان في قمّة الجزائر.. والدستوري يُثبِّت نيابة 5 نواب

الجمهورية

– إنعدام التوافق يؤخر الرئيس التوافقي

– المنافسة بين فرنجية وقائد الجيش

– تحولات بالصدفة أم صفقة؟

– 10 ايام مفصلية

الديار

– عرض ثالث «للمسرحية» الرئاسية وخلاف قواتي مع جنبلاط على دعوة بري للحوار

– «عض اصابع» بين ميقاتي وباسيل ورهان على حكومة في «ربع الساعة الاخير»؟

– مناورات اسرائيلية واستنفار احترازي للمقاومة: هلع من خطر «المسيرات» الايرانية!

البناء

– بريطانيا تفتتح زمن الاضطراب السياسي الأوروبي تحت تأثير أزمة الطاقة وتداعياتها الاقتصادية

– جلسة الانتخاب تكسر الجرة بين القوات والنواب الـ 13… والإثنين جلسة جديدة بلا رئيس

– المسار الحكومي مفتوح على التأليف رغم عض الأصابع… والولادة قبل نهاية الولاية

المصدر: صحف