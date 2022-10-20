رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس تعلن استقالتها من منصبها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2022 - 16:38

رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس تعلن استقالتها من منصبها

منذ 46 mins 20 October، 2022
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