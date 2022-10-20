الذهب عند أدنى مستوى في 3 أسابيع

انخفضت أسعار الذهب لتصل عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم بفعل ضغوط صعود الدولار، والعائد على سندات الخزانة في ظل مخاوف من مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار كبير.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1627.04 دولاراً للأوقية، وبلغت الأسعار أدنى مستوياتها منذ الـ 28 من أيلول في وقت سابق من الجلسة عند 1624.98 دولاراً للأوقية.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1632.60 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 18.36 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 878.52 دولاراً للأوقية، ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1988.78 دولاراً للأوقية.

المصدر: رويترز