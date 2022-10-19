أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 19-10-2022

البناء

– تقوم سفارات دول فاعلة بتكوين لوائح بأسماء النواب الموارنة المستقلين المقربين من الكتل الكبرى والذين يمكن أن يجري التداول بهم كمرشحينرئاسيين واستكشاف خلفياتهم ومدى درجة القبول الذي يلقونه لدى الكتل الأخرى المعنية واللائحة تضم حتى الآن ثلاثة أسماء.

النهار

– بدا مستغربًا لكثيرين ان عددًا وافرًا من الوزراء يقومون بزيارات وسفرات خارجية كثيفة ولا يوفرون مناسبة سفر الا ويستغلونها حتى لو كانت هامشية من دون الاخذ في الاعتبار الوضع المالي للوزارات.

– لوحظ أن ما أثير حول عشاء السفارة السويسرية أدى الى بلبلة وصولاً الى اصطفافات داخل الكتلة الواحدة وتباعد وتباينات.

– يبتعد رئيس تكتل نيابي بارز عن القرارات الكبيرة لجملة اعتبارات لتمرير هذه المرحلة البالغة الخطورة.

اللواء

– ابتعدت عاصمة أوروبية عن مشهد التجاذب حول مبادرة تقدم نفسها أنها حيادية، تجنباً للإحراج الدبلوماسي

– يحسد نواب كثر مرجع كبير على طول أناته وصبره، على مداخلات وكلام يساق خارج سياقه، خلال الجلسات النيابية

– يدفع أصحاب الشركات ومؤسسات الاستيراد بإيصال صفيحة البنزين الى المليون ليرة، قبل إنزال هذه الفئة إلى التعامل، في سباق هستيري لجني الأرباح!

الجمهورية

– فضل أحد المساهمين في إنجاز ملف دقيق البقاء بعيداً من الأضواء بعدما شعر ان هناك تنافساً على دور البطولة في هذا الملف.

– سُمع أحد النواب يقول في المجلس النيابي، معلقًا على هزةّ أصابت إحدى الكتل النيابية، ان الخطوة تأخرت بضعة أشهر.

– تردد في جمعية غير سياسية وغير ادارية ان عدد الفروع التي ستقفل في القطاع متعددة وتشمل المناطق كله.

المصدر: صحف