أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 19-10-2022

الأخبار

تعديلات إضافية على قانون السرية المصرفية: مجلس النواب يخضع لصندوق النقد

التطبيع يتسلّل إلى بيروت

حزب الله: انكفاء عن التوتر وحوارات مفتوحة

النهار

ساعات للمحاولة الحكومية عشية “الأيام العشرة”

الجمهورية

الحكومة قريبًا والرئاسة بين انتظارين

بايدن يمد اليد للبنان

العمالي يطالب برفع الأجور الى 20 مليونًا

اللواء

«جلسة الرسائل»: إقرار التعديلات على السرية المصرفية ونكبة «لتكتل التغيير»

الحكومة على السكة وباسيل يُهوِّل بالفوضى ورفض عارم لشروطه

الاستحقاق الرئاسي بين «الممكن والمستحيل»

الديار

المعارضة تفشل بخرق هيئة المجلس وبري هازئاً: قولولنا مين الاكثرية

محاولة جديدة لتشكيل حكومة بـ«صمت» … وعقد «التغييريين» أصابه الخلاف

البناء

سجال حول مسيّرات إيرانية في الحرب الأوكرانية وطهران تنفي… وكييف تطلب السلاح «الإسرائيلي»

حماس الى دمشق… والسعودية للانضمام للبريكس… ولافروف: لا مبرّر للسفارات في الغرب

اللجان بدون الـ 13 والكتائب… وبري: أنتم رفضتم التوافق… وعودة البستاني للاقتصاد

المصدر: صحف