وزير الشؤون الاجتماعية يكشف عدد النازحين السوريين في لبنان

إستغرب وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار موقف المنظمات الدولية الرافض “خطة الدولة اللبنانية لتحقيق عودة آمنة وطوعية للنازحين السوريين”.

وكشف في حديث الى “قناة الغد” أن “عدد النازحين السوريين الموجودين في لبنان يقارب مليونين وثمانين ألف شخص بما يفوق قدرة لبنان على استيعابهم”.

و عن موقف المنظمات الدولية قال “إن هذه المنظمات لا تريد المساعدة على العودة ولا تريد العودة الطوعية بمبادرة من الدولة اللبنانية ولا تريد تأمين المياه النظيفة ولا تريد إزالة الحفر الصحية ولا تريد إزالة النفايات”.

وأكد الحجار أنه “يتم تحميل لبنان مسؤولية مليونين وثمانين ألف شخص إضافة إلى كل المصائب الإجتماعية والإقتصادية التي يعاني منها”. وسأل: “هل إن بلدًا بحجم لبنان يبلغ عدد مواطنيه أربعة ملايين شخص يستطيع أن يُسكن معهم مليوني شخص؟ فلنعتبر أن لبنان بلد منتج وصناعي وليس بحال فقر، فهل يستطيع أن يسكن معه ما يعادل نصف سكانه؟ هل من دولة في العالم تستطيع أن تفعل ذلك؟

واعلن أن “تحديد موعد” بدء عودة النازحين “مرتبط بالأمن العام الذي يهتم بالنواحي اللوجستية والتقنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام