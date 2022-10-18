الشيخ القطان زار الشيخ دعموش: لصون الوحدة الوطنية والإسلامية وتشكيل حكومة وانتخاب رئيس قوي وقادر

زار رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ الدكتور احمد القطان ، نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في مكتبه في بيروت، وكان اللقاء مناسبة لتقديم التهاني بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية، وأكدا خلال اللقاء ، بحسب بيان للجمعية على “وجوب صون الوحدة الوطنية والإسلامية والسعي الى توطيد أواصر المحبة والأخوة في ما بين المسلمين والوقوف إلى جانب أهلنا في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها”.

وبعد اللقاء، قال الشيخ االقطان في تصريح: ” تشرفنا بزيارة الشيخ دعموش وتناقشنا معه في مجمل التطورات الداخلية والإقليمية، ويهمنا أن نؤكد وجوب الإسراع في تشكيل حكومة تكون على مستوى رؤى وتطلعات جميع اللبنانيين، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون ”

وأكد القطان “ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يكون قوياً قادراً على أن يكون الى جانب لبنان بقوته المتمثلة بمعادلة (الشعب والجيش والمقاومة)، كما وتحدثنا مع سماحته في كل الهموم والشجون التي نعاني منها جميعاً لاسيما البقاعين على أبواب فصل الشتاء”

وختم القطان: ” يجب على الدولة أن تقوم بمهامها وأن تكون الى جانب هذا الشعب اللبناني الفقير المحروم الذي يعاني ما يعانيه من أوضاع اقتصادية صعبة، سيما نحن الآن على أبواب الشتاء واستحقاقات كثيرة يتطلبها الوضع المعيشي الصعب الذي نعانيه، لذلك يجب على الدولة أن تقف الى جانب شعبها وأهلها وناسها، وأن تعالج ما أمكن من هذه الأوضاع الصعبة التي نعانيها جميعا “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام