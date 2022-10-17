الأمين العام لمنظمة أوبك: أسواق النفط تمر بمرحلة من التقلبات الشديدة

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص إن أسواق النفط تمر بمرحلة من التقلبات الشديدة. وأضاف الغيص، خلال زيارته للجزائر، أن هدف أوبك والمنتجين من خارجها هو الحفاظ على استقرار السوق.

وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والحلفاء، فيما يُطلق عليه تجمع أوبك+، خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، خلال اجتماع عقد الأربعاء 5 تشرين الأول/أكتوبر في فيينا. وسيكون الخفض بهذا الحجم هو أكبر تقليص للإنتاج تقوم به أوبك+ منذ أن تضرر الطلب جراء جائحة كوفيد-19 في 2020.

وفي أيار/مايو 2020 بدأت أوبك+ خفضًا تاريخيًا بمقدار 10 ملايين برميل بعد تهاوي أسعار النفط جراء الإغلاقات التي عمت العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

المصدر: موقع المنار