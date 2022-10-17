تحذير من تحميل “واتسآب” مزيف يسرق بيانات المستخدمين

كشفت تقارير تقنية عن وجود نسخة مزيفة من تطبيق التراسل الفوري “واتسآب” تقوم بسرقة بيانات ‏المستخدمين.‏

وذكر برنامج الأمن السيبراني “كاسبرسكي” أن التطبيق “المزيف “يو واتسآب” (YoWhatsapp) يتبع طرقا غير تقليدية للنسخة الأصلية “واتسآب”، مشوبة ببرامج ضارة تهدد بيانات المستخدمين وخصوصيتهم، وفقا لموقع “لايف مينت”.

الخطر يكمن في الإصدار رقم “2.22.11.75” من “يو واتسآب”، مشيرا إلى أنه يحمل وحدة خبيثة يطلق عليها “Trojan.AndroidOS.Triada.eq”، والتي تقوم بفك تشفير البرامج الضارة وتشغيلها على هواتف وأجهزة المستخدمين.

وتسرق الوحدة الخبيثة العديد من المفاتيح المطلوبة لكي يعمل تطبيق “واتسآب” الرسمي، وعادة ما يستخدم تلك المفاتيح “الهاكرز” في الأدوات المساعدة مفتوحة المصدر، التي تسمح باستخدام حساب “واتسآب” من دون التطبيق، وفي حالة سرقة المفاتيح، يمكن لمستخدم تطبيق “واتسآب” المزيف أن يفقد السيطرة على حسابه.

و”يو واتسآب” هو برنامج مراسلة يعمل بشكل كامل مع بعض الميزات الإضافية، مثل تخصيص الواجهة أو حظر الوصول إلى الدردشات الفردية، وعند تثبيته يطلب نفس الأذونات كحال تطبيق “واتسآب” الأصلي، مثل الوصول إلى الرسائل القصيرة.

وتنصح التقارير بضرورة تثبيت تطبيق “واتسآب” الأصلي من المصادر الرسمية فقط، مثل متاجر “غوغل بلاي” و”آبل ستور”، وفي حالة تنزيل أحد هذه التطبيقات المزيفة يجب المسارعة بحذفه من الهاتف فورا.

يشار إلى أنه تم رصد مؤخرا نسخة مزيفة أخرى من “واتسآب” هي “جي بي واتسآب” (GB Whatsapp)، والذي يتجسس على محادثات المستخدمين في الهند، وهو متاح على متجر “غوغل بلاي”، على الرغم من أنه متاح للتنزيل من خلال مواقع الويب فقط.

المصدر: ا ف ب