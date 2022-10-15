النائب فياض: المقاومة باتت تشكل رافعة اقتصادية للاقتصاد الوطني المتعثر

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض أن “المقاومة لم تعد تقتصر على كونها ذات دور سيادي دفاعي وردعي، وإنما باتت تشكل أيضا رافعة اقتصادية للاقتصاد الوطني المتعثر الذي يعاني من مشاكل عدة”.

كلام فياض جاء خلال رعايته حفل افتتاح معرض “جنى الصيف” للمنتجات الحرفية والزراعية والمونة البيتية الذي أقامته الهيئات النسائية في حزب الله في قاعة شهداء بلدة الطيبة الجنوبية، في حضور رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي طاهر ياسين، وعدد من العلماء والفاعليات والشخصيات والأهالي.

ولفت فياض إلى أننا “كنا دائما نقول إنه يجب أن يبنى على هذه المقاومة كركيزة نهوض شامل على المستوى الوطني والعربي والإسلامي أيضا، ونحن في الأيام الماضية بدأنا نتلمس معالم هذه النظرية، حيث تشكل المقاومة قاعدة استنهاض على مستويات مختلفة اجتماعية واقتصادية واستثمارية، وبإذن الله على مستويات أخرى”.

وشدد فياض على أن “المطلوب منا جميعا كمجتمع لبناني أن نلاقي هذه التطورات الشديدة الأهمية، التي تضع الوطن على مفصل طرق إيجابي، يشكل معلما مضيئا في هذه الظلمة الحالكة اقتصاديا ومعيشيا وماليا التي تحيط بالوطن”، ورأى “أننا على عتبة تحولات كبيرة تعطي أملا حقيقيا وطريقا متسارعا وقصيرا يمكن أن يلجه هذا الوطن للخروج من المأزق الاقتصادي والمالي الذي دخلنا فيه”.

المصدر: موقع المنار