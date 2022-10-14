الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني للمنار: متمسكون بالوزير شرف الدين في الحكومة القادمة

أكد الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني وسام شروف إصرار الحزب على التمسك بوزير المهجرين الحالي عصام شرف الدين من ضمن حصة الحزب في مجلس الوزراء القادم .

وفي مقابلة ضمن برنامج “بانوراما اليوم” على قناة المنار، شدد شروف على التمسك بشرف الدين في الحكومة القادمة، مستدركاً بالقول “إن كان هناك من تغيير، والوزير عصام شرف الدين عبّر عن هذا الأمر بأنه غير متمسك بمنصبه، وهو برغب بأن يرتاح، ولكن نحن في الحزب الديمقراطي نقرر بالتوافق مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من يمثل الحزب الديمقراطي اللبناني، وتحديداً الأمير طلال إرسلان وقيادة الحزب بالتوافق مع رئيس الجمهورية يعين من هو الوزير الذي يمثل الحزب الديمقراطي اللبناني هذا هو الموضوع لا أكثر ولا أقل”، مشدداً على أن الأمر “خط أحمر”.

المصدر: قناة المنار