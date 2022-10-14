القضاء على عدد من إرهابيي داعش خلال عملية أمنية في مدينة جاسم بريف درعا

قضت الجهات المختصة بالتعاون مع مجموعات أهلية وبمساندة الجيش العربي السوري على عدد من إرهابيي تنظيم داعش خلال عملية أمنية في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي.

وقال مصدر أمني سوري لوكالة سانا إن الجهات المختصة بالتعاون مع المجموعات المحلية والأهلية وبمساندة الجيش العربي السوري تقوم بتنفيذ عملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي.

وأوضح المصدر أن الاشتباكات أسفرت إلى الآن عن مقتل وجرح العديد من إرهابيي داعش، بينهم متزعمون عرف منهم الإرهابيان أيوب فاضل جباوي الملقب أبو مجاهد برقة وأيهم فيصل الحلقي الملقب أيهم الفيصل.

وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش مستمرة بعملية الإسناد والمؤازرة عبر الوسائط النارية المناسبة لاستهداف تحركات إرهابيي داعش في المنطقة، مبيناً أن الاشتباكات لا زالت مستمرة في ظل فرض حظر تجوال في المدينة، بالتزامن مع توجه عدد من المجموعات المحلية من أبناء حوران للمؤازرة بهدف القضاء على خلايا تنظيم داعش في المدينة.

المصدر: وكالة سانا