الشيخ القطان: للوحدة بين المسلمين.. والعدو الاسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة

قال رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان “في ذكرى المولد وأسبوع الوحدة الإسلامية أول رسالة ينبغي أن نوجهها للمسلمين أن يا أمة محمد توحدوا لأن الوحدة بين المسلمين قوة وبوحدتنا نستطيع أن ننتصر على أعدائنا”.

واضاف الشيخ القطان “رسالتنا لأهلنا وإخواننا في فلسطين أننا لن ننساكم لأنكم من أتباع رسول الله محمد(ص) لأنكم على حق ورسول الله أمرنا أن نكون مع الحق”، وتابع “دائماً سنقف معكم وسنقف الى جانبكم وسننصر، هذه القضية التي نؤمن أن الله سينصرنا ويدخلنا الى المسجد الأقصى وسنعود الى فلسطين وإلى المسجد الأقصى فاتحين منتصرين بإذن الله وعدنا ووعد الله سيتحقق”.

وقال الشيخ القطان “كلنا يسمع الآن بمسألة ترسيم الحدود البحرية مع العدو الصهيوني، فلولا المجاهدين والمقاومة”، وسأل “هل تظنون أن هذا العدو يحسب حساب للبنان؟”، وتابع “فلسطين التي ينبغي على كل العالم العربي والإسلامي أن يكون معها، هل يحسب هذا العدو الصهيوني حساب لكل العالم العربي والإسلامي من الـ٤٧ الى ٢٠٢٢؟ هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة والجهاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام