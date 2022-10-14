الشيخ ياسين: على الجميع الجلوس على طاولة التفاهمات والتمسك بقوته المتمثلة بالثلاثية

هنأ رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في خطبة الجمعة ، “البشرية جمعاء بذكرى المولد النبوي الشريف وحفيده الامام الصادق “، داعيا” المسلمين خصوصا والبشرية عموما للإقتداء بسيرة الرسول الاكرم كي يحل السلام ويحفظ الإنسان”.

وقال: “إننا نرى أن لبنان أمام خيارين لا ثالث لهما، هما الإنهيار أو النهوض، ومن يريد النهوض عليه السير في ركب الثلاثية الألماسية التي حذفت كلمة هزيمة في قاموسها الذي يفيض بالإنتصارات، التي لن يكون آخرها فرض إنسحاب العدو الصهيوني من المياه الاقليمية اللبنانية والحصول على الحقوق اللبنانية”.

اضاف: “يجب إنجاز تشكيل الحكومة وإنتخاب رئيس للجمهورية بالإتفاق بين الافرقاء السياسيين في المهلة الدستورية المحددة كي لا يضطروا إلى تلبية دعوة هذه الدولة او تلك لإتمام الاتفاق، مؤكدا” ان الحل الداخلي أسرع وأقوى من اي حل خارجي”.

واكد ان “على الجميع الجلوس على طاولة التفاهمات والتمسك بقوته المتمثلة بالثلاثية واخذ القرارات الوطنية لا تلك التي تصدر من السفارات”.