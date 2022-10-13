عدد المتابعين على “فيسبوك” يتراجع بشكل غريب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2022 - 10:38

عدد المتابعين على “فيسبوك” يتراجع بشكل غريب

منذ 39 mins 13 October، 2022
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

كتبت صحيفة “ذا ديلي ستار” عن ظاهرة غريبة طاولت حسابات العديد من الأشخاص في “فيسبوك” ومن ضمنهم مارك زوكربيرغ، إذ استفاق هؤلاء على تراجع عدد متابعيهم على المنصة بشكل غريب ليبلغ النصف أو أقل أحياناً.

حتى أن عدد متابعي زوكربيرغ نفسه، الذي كان يناهز 100 مليون متابع، تدنى إلى 9993 متابعاً فقط. كما شملت الظاهرة العديد من الصحف أبرزها “ذا نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” و”هافينغتون بوست” و”يو أس أي توداي”.

ويعتقد الكثيرون بأن السبب الكامن وراء هذه الظاهرة هو خطأ في برمجة المنصة. كما سرت إشاعات تفيد بأن عملاق منصات التواصل الاجتماعي قد يعمل على إزالة الحسابات الزائفة.

المصدر: الاندبندنت

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