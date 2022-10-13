عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 13-10-2022

العناوين

– الأخبار: إسرائيل تستعجل الاتفاق قبل نهاية العهد

– الجمهورية: الوسطاء يسعون لكسر المناكفات.. الرئاسة من تأجيل الى تأجيل. الترسيم الى التوقيع

– الشرق: أميركا: فرصة لإعادة الإستثمارات الى لبنان. الاتحاد الأوروبي: إنجاز مهم

– البناء: جلسة اليوم الرئاسية بلا التيار وبلا رئيس… ونشر الاتفاق يبرز انتزاع لبنان شروط الترجيح

– الديار: استياء سعودي من واشنطن لاستبعادها عن ملف الترسيم بين لبنان و«إسرائيل»

– نداء الوطن: لابيد يحيل اتفاقية الترسيم إلى الكنيست

– النهار: إبرام “الاتفاق” قريباً: حل دائم للنزاع البحري

الاسرار

البناء

قال خبير في الحرب النفسية والاستراتيجيات الإعلامية إنه طالما بات مستحيلاً للحملات الإعلامية تغيير وجهة الاتفاق البحريّ وشروطه، فالمطلوب من جماعة أميركا و”إسرائيل” كما بعد فشل حرب تموز أن يهوّنوا من قيمة الإنجاز الذي حققته المقاومة ويستحضروا ما يمكن وصفه بالخسائر.

توقع مسؤول في دولة إقليمية أن تكون المنهجية الأميركية التي حكمت التوصل للاتفاق حول النفط والغاز وهي منهجية تفادي المواجهة مع المقاومة أساساً للتحول في المقاربة الأميركية للوجود العسكري في سورية والغارات الإسرائيلية عليها قبل امتداد معادلات المقاومة نحوها.

النهار

ثلاثة سفراء يستمزجون آراء مرجعيات سياسية ودينية ببعض الاسماء المرشحة علنًا أو ضمنًا لرئاسة الجمهورية. لكنهم يتحاشون طرحها كأسماء تمثلهم رسميًّا. واللافت أن الأسماء تختلف من سفير إلى آخر.

كانت ردة فعل دوائر الفاتيكان إيجابية حيال شخصية لبنانية عرضها عليها حزب لبناني لأنها هذه الشخصية غير منغمسة بالمحاور الداخلية والإقليمية.

الجمهورية

أكد مطلعون أنّ موقف دولة كبرى ليس سلبياً حيال اتفاق تمّ حول ملف شانك برعاية دولة كبرى على خصومة معها.

اللواء

حصل تفاهم رئاسي على معادلة: حكومة في ربع الساعة الأخيرة، إذا تعذر انتخاب رئيس قبل 31 ت1!

جرى تبادل رسائل شكر بين دبلوماسيين في سفارة كبرى وأطراف لبنانية معنية بملف الترسيم.