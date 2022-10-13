اكتشاف أثري نادر للوحة فسيفساء في سوريا لا مثيل لها في العالم

أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف عن اكتشاف أثري نادر، تم العثور عليه في مدينة الرستن بمحافظة حمص، وهو عبارة عن لوحة فسيفساء من العصر الروماني، لا يوجد لها مثيل في العالم.

واللوحة المكتشفة عبارة عن مشهدين رئيسيين، وفق وصف مديرية الآثار، المشهد الأول هو ثلاثة أطر ودائرة بالمنتصف، فيها رسومات لأخيل مع ملكة الأمازونيات، وتجسيد لهرقليس مع ملكة أمازونيات أخرى، وحول الإطار رسوم لأمازونيات مع ملوك اليونان، وهي إشارة إلى قصة أسطورية معروفة في النصوص الأثرية للملحمة الشعرية “الإلياذة” والتي تتحدث عن حرب الأمازونيات بين طروادة واليونانيين.

وتضم اللوحة أيضاً أسماء ملوك اليونان كافة الذين اتحدوا ضد طروادة، وأسماء الملكات الأمازونيات وبعض الشخصيات التي ذكرتها النصوص الأثرية وشخصيات أخرى لا يوجد لها ذكر في تلك النصوص، وفي اللوحة تمثيل لآلهة الرياح، إضافة إلى فصول العام ورسومات متجهة مع عقارب الساعة.

مدير التنقيب والدراسات الأثرية في المديرية العامة للآثار والمتاحف، ومدير البعثة في موقع الرستن الدكتور همام سعد اوضح أن هذه اللوحة اكتشاف مهم جداً، ليس على مستوى المنطقة، وإنما على مستوى العالم، وتم اكتشافها أثناء إجراء أعمال تنقيب عن لوحة أخرى وطبقات أثرية ضمن منزلين بمدينة الرستن، كانت المديرية بالتعاون مع متحف “نابو” في بيروت قد استملكوهما، ليقوما بأعمال تنقيب فيهما.

المصدر: وكالة سانا