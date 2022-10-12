الابيض من مستشفى “دار الأمل” في بعلبك: ستغطي الوزارة كل المرضى اللبنانيين المصابين بالكوليرا

رأى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الابيض أنه “في ما يخص الكوليرا الموضوع الأساسي هو الوقاية التي تساهم في الحد من إنتشار الوباء، فالوقاية أهم من العلاج”.

واكد “أن وزارة الصحة ستغطي كافة المرضى اللبنانيين المصابين بالكوليرا”، واعربت الجهات الدولية التي تواصلنا معها عن استعدادها لتغطية علاج النازحين أو اللاجئين المصابين بالكوليرا”.

جاء ذلك في خلال جولة له على أقسام مستشفى “دار الأمل الجامعي”، برفقة وفد من منظمة “اليونيسف” و”المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” UNHCR، ورئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات هشام فواز وفريق عمل من الوزارة.

وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور ركان علام، مدير المستشفى علي علام، رئيس دائرة الصحة في محافظة بعلبك الهرمل الدكتور محمود ياغي، مسؤول الرعاية الصحية بلال قطايا وأطباء وفاعليات صحية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام