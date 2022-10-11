السيد نصر الله: التعاطي مع نقاط الاختلاف الفكري او الثقافي او السياسي او الوطنية بحجم نقطة الاختلاف دون تعظيم لها اذا كان محكوما بارادة التلاقي والتوحّد يمكن أن نجد له حلولًا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2022 - 23:48

السيد نصر الله: التعاطي مع نقاط الاختلاف الفكري او الثقافي او السياسي او الوطنية بحجم نقطة الاختلاف دون تعظيم لها اذا كان محكوما بارادة التلاقي والتوحّد يمكن أن نجد له حلولًا

منذ 3 ساعة 11 October، 2022
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