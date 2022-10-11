السيد نصر الله: الامام الخميني حوّل نقطة الخلاف حول ولادة الرسول (ص) الى نقطة اجتماع وأقام جسرًا بين 12 و17 ربيع الاول بات اسمه أسبوع الوحدة الاسلامية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 11 2022 - 23:48

السيد نصر الله: الامام الخميني حوّل نقطة الخلاف حول ولادة الرسول (ص) الى نقطة اجتماع وأقام جسرًا بين 12 و17 ربيع الاول بات اسمه أسبوع الوحدة الاسلامية

منذ 3 ساعة 11 October، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة