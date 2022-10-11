بتوجيه من الرئيس الأسد.. مشروع تكتيكي عملياتي سوري روسي بالذخيرة الحية

بتوجيه من الرئيس السوري بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة واستناداً لخطط التدريب القتالي لقواتنا المسلحة لهذا العام وبحضور العماد عبد الكريم إبراهيم رئيس هيئة الأركان العامة والعماد أول أليكساندر شايكو قائد القوات الروسية العاملة في سورية وعدد من كبار الضباط السوريين والروس نفذ أحد تشكيلاتنا المقاتلة على مدى عدة أيام وبالتعاون مع القوات الروسية العاملة في سورية مشروعاً تكتيكياً عملياتياً بالذخيرة الحية يحاكي في طبيعته الظروف القتالية الحقيقية في المناطق الجبلية والتضاريس الوعرة والغابات، وقدم مدير المشروع شرحاً مفصلاً عن فكرة الأعمال القتالية والتي تضمنت عمل مفارز الاقتحام أثناء الهجوم في الجبال والغابات.

تمرين عسكري سوري تكتيكي مع القوات الروسية

بُدئ المشروع بتمهيد ناري كثيف استخدمت فيه مختلف الوسائط النارية من مدفعية وراجمات صواريخ وهاونات وطيران حربي وحوامات وغيرها، وتم تركيز النيران الكثيفة وضربات الطيران القاذف على النقاط الحاكمة المعادية ومقرات القيادة واحتياطات العدو في العمق ومستودعات الإمداد، وتبعه تقدم لوحدات الهندسة لفتح الثغرات في حقول الألغام والحواجز الهندسية المعادية مستخدمة الحشوات الهندسية الخاصة بفتح الثغرات.

ثم اندفعت مفارز الاقتحام ومجموعات الالتفاف عبر الوديان بالاستفادة من الغطاء النباتي والأشجار والغابات وباستخدام مختلف وسائل التمويه، مهاجمة المواقع المعادية بمختلف الوسائط النارية وبتغطية نارية جوية ورمايات كثيفة على العدو في العمق لمنعه من دعم نقاطه الأمامية.

مشاهد من التمرين السوري الروسي المشترك بالذخيرة الحية

ثم قامت مجموعات المهام الخاصة وبتغطية نارية من حوامات الدعم الناري بتنفيذ إنزال جوي بالحوامات خلف خطوط العدو وعلى النقاط الحاكمة بهدف قطع خطوط إمداده، وذلك بالتزامن مع تنفيذ مجموعات الالتفاف مهامها وتمكُّنها من تطويق العدو، ما اضطره إلى دفع احتياطاته من العمق والقيام بهجوم معاكس مفترض بمختلف الوسائط النارية وباستخدام الطيران المسير لتعزيز نقاطه الأمامية ومنع تحريرها.

وقامت قواتنا بالتصدي للهجوم المعادي المفترض عبر تنفيذ رمايات نارية كثيفة وضربات جوية على العدو المتقدم، أجبرته على التراجع والانسحاب، وعملت القوات على زج بزج الأنساق الثانية من مفارز الاقتحام وتطوير الهجوم وإكمال تدمير العدو وتحرير المناطق التي كان يحتلها وتنفيذ كامل المهام المسندة بنجاح تام.

واجتمع رئيس هيئة الأركان العامة بالقادة الميدانيين ونقل لهم تهاني السيد الرئيس الفريق بشار الأسد بذكرى حرب تشرين التحريرية المجيدة، وأجرى نقداً وتحليلاً شاملاً لمراحل المشروع كافةً، وأثنى على جهودهم وحرفيتهم العالية في تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، وزودهم بتوجيهاته لمتابعة تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم، مشدداً على أهمية المواظبة على التدريب حفاظاً على أعلى درجات الجاهزية القتالية، كما التقى عناصر مجموعات الاقتحام، وأثنى على نجاحهم وجهدهم المبذول.

وأشاد العماد إبراهيم بالروح المعنوية العالية التي أظهرها المقاتلون الذين عبّروا بدورهم عن استعدادهم التام للاضطلاع بما يمليه عليهم الواجب الوطني فداء لعزة سورية وكرامة أبنائها وحفاظاً على سيادتها واستقلالها بقيادة رمز عزتنا وإبائنا السيد الرئيس الفريق بشار الأسد.

العماد إبراهيم يشيد بالروح المعنوية العالية التي أظهرها المقاتلون اثناء تاديتهم التمرين التكتيكي المشترك مع القوات الروسية بالذخائر الحية

المصدر: وكالة سانا