بو صعب من عين التينة : سيكون هناك موقف موحد للبنان بشأن الرد على المسودة الاميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2022 - 12:14
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نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يسلّم رئيس الجمهورية الصيغة الأميركية حول الترسيم
رئاسة الجمهورية: نعتبر أن الصيغة النهائية للعرض الأميركي مرضية للبنان لا سيما وانها تلبي المطالب اللبنانية
رئاسة الجمهورية: الصيغة النهائية حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية وذلك في توقيت مهم بالنسبة الى اللبنانيين
رئاسة الجمهورية أملت أن يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في اقرب وقت ممكن
بو صعب من بعبدا : ملف الترسيم أنجز بالنسبة للبنان وأصبح في عهدة رئيس الجمهورية
بو صعب: ليس هناك اتفاق أو معاهدة او تقاسم ثروات مع الجانب الاسرائيلي في ملف الترسيم
بو صعب من عين التينة : لا نقاش أو تعديلات بعد حول المسودة الأميركية وهي في صيغتها النهائية
بو صعب من عين التينة: سيكون هناك موقف موحد للبنان بشأن الرد على المسودة الأميركية
بو صعب من عين التينة: الموقف الوطني الموحد أعطى لبنان قوة في التفاوض
طهران تستدعي السفير البريطاني لديها على خلفية فرض لندن عقوبات على مسؤولين إيرانيين
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بأغلبية 107 أصوات لصالح إجراء تصويت علني على مشروع قرار أوكراني يدين روسيا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: سنعمل على تعزيز الدعم الدولي وتقوية القدرة الدفاعية لأوكرانيا وزيادة عزلة روسيا
زيلينسكي: أجريت محادثة مع الرئيس الأميركي كانت الأولوية فيها للتعاون في مجال الدفاع الجوي
الرئيس الأميركي جو بايدن: سنواصل مع حلفائنا وشركائنا فرض تكاليف على روسيا لعدوانها ومحاسبتها على جرائم الحرب
بلومبرغ: مخزونات بعض الدول الأوروبية التي أرسلت أسلحة لأوكرانيا بدأت تنفد وقد تستغرق تغطية النقص سنوات
قناة abc الأميركية: تعرض عدد من المطارات الكبرى في الولايات المتحدة لهجوم سيبراني مصدره الأراضي الروسية
صندوق النقد الدولي: لم يحصل التعافي الاقتصادي المتوقع عقب جائحة كورونا ولم يعد بالامكان التنبؤ بوضع الاقتصاد العالمي
بو صعب من عين التينة : سيكون هناك موقف موحد للبنان بشأن الرد على المسودة الاميركية
منذ 40 mins
11 October، 2022
عاجل
بو صعب
التعليقات
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بو صعب من عين التينة : لا نقاش أو تعديلات بعد حول المسودة الأميركية وهي في صيغتها النهائية
مواكبة| بو صعب سلم عون الصيغة التي تسلمها من هوكشتاين في ملف الترسيم
بو صعب : خلال النهار سنشهد تطورات كثيرة في هذا الملف وهناك انتظار لما سيصدر عن لبنان حياله
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