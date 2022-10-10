باسيل: الوطني الحر لم يحكم ابدا بل هناك منظومة حاكمة ونحن التغييريون – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 10 2022 - 22:50
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
10 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
ترددات البث
البث المباشر
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: موقفنا أن تتألف الحكومة قبل الانتخابات الرئاسية حتى لو بقيت أيام معدودة
الشيخ قاسم: مهمة الحكومة الأولى هي انقاذ لبنان من التخبط السياسي الذي يمكن أن يقع عندما يأتي وقت الاستحقاق الرئاسي
الشيخ قاسم: يوجد أحد رئيسين رئيس تحدي يتقاطع مع أميركا وتخريب لبنان ورئيس له رؤية وطنية منفتح وليس مستسلما للأجنبي
المكتب السياسي لحركة أمل: لبنان غير معني بالتهويل الصهيوني المفتعل في موضوع ترسيم الحدود على أبواب الانتخابات الصهيونية
الوزير مصطفى بيرم مطلقا منصة فرص العمل في قطر: التوظيف سيكون بالتواصل المباشر بين القطاع الخاص القطري والشباب اللبناني
مصادر المنار: الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين سلّم لبنان الصيغة النهائية لترسيم الحدود المائية
وزارة الصحة: 4 اصابات بالكوليرا في بلدة عرسال موجودون في الحجر المنزلي وحالتهم مستقرة
مصادر المنار: السبب الرئيسي لانتشار الكوليرا هو سوء خدمات المنظمات الدولية في مخيمات النازحين السوريين في عكار
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم مخيم شعفاط للمرة الرابعة منذ صباح اليوم وتحاصر منزل آل التميمي المتهم بتنفيذ عملية الحاجز
الدفاع الروسية: ضربنا أهدافا تابعة للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في أوكرانيا وتم تحقيق الغرض وتدميرها جميعها
الخارجية الروسية: دعوات واشنطن لإجراء محادثات سلام في أوكرانيا ما هي إلا نفاق ومحاولات لإلحاق هزيمة استراتيجية بنا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: سنعمل على تعزيز الدعم الدولي وتقوية القدرة الدفاعية لأوكرانيا وزيادة عزلة روسيا
الرئيس الأميركي جو بايدن: سنواصل مع حلفائنا وشركائنا فرض تكاليف على روسيا لعدوانها ومحاسبتها على جرائم الحرب
بلومبرغ: مخزونات بعض الدول الأوروبية التي أرسلت أسلحة لأوكرانيا بدأت تنفد وقد تستغرق تغطية النقص سنوات
قناة abc الأميركية: تعرض عدد من المطارات الكبرى في الولايات المتحدة لهجوم سيبراني مصدره الأراضي الروسية
صندوق النقد الدولي: لم يحصل التعافي الاقتصادي المتوقع عقب جائحة كورونا ولم يعد بالامكان التنبؤ بوضع الاقتصاد العالمي
باسيل: الوطني الحر لم يحكم ابدا بل هناك منظومة حاكمة ونحن التغييريون
منذ 12 mins
10 October، 2022
التعليقات
ذات صلة
إطلالة للسيد نصرالله مساء الثلاثاء بذكرى المولد المبارك للنبي محمد (ص)
تهديدات السيد نصر الله، هاجس العدو
ملف ساخن| مصادر الصحة اللبنانية تتحدث لموقع المنار عن وضع ونوع الكوليرا الذي ظهر في لبنان
تغطية | مواجهات في القدس واستشهاد طفل في جنين وغزة تتظاهر دعماً للأسرى
باسيل: سنفتتح يوم غد مبادرتنا المتعلقة برئاسة الجمهورية وهدفها تأمين أوسع تأييد لمرشح معين
هيئة ادارة السير: توقف معاملات تسجيل السيارات لهذا الاسبوع أيضا
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}