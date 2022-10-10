وفد من حزب الله زار منزل الأسير يحيى سكاف في المنية

زار وفد من حزب الله منزل عميد الأسرى في السجون الإسرائلية يحيى سكاف في المنية، تقدمه مسؤول منطقة الشمال الشيخ رضا أحمد، و رئيس جمعية و تعاونوا أبو الفضل شومان، حيث كان بأستقبالهم أفراد عائلة الأسير.

بدايةً رحب جمال سكاف شقيق الأسير بالوفد في منزل الأسير يحيى سكاف، و اعتبر أن”هذه الزيارة عزيزة علينا من أخوتنا في المقاومة الإسلامية التي نعتز و نفتخر بمسيرتها التي حمت الوطن من غطرسة العدو الصهيوني و حررت معظم الأراضي اللبنانية و الأسرى”.

و توجه سكاف بأسم عائلة و أصدقاء الأسير بالتحية للمقاومة بقيادة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، و أكد سكاف على”البقاء الى جانب المقاومة في نصالها المشروع بمواجهة العدو الذي يحاول السيطرة على النفط و الغاز في مياهنا و الذي هو من حقنا، و قال إننا على ثقة تامة بالمقاومين الذين عاهدوا اللبنانيين بالدفاع عن حق لبنان بأستخراج ثروته من البحر كما حرروا لبنان من العدو الصهيوني و القوى الإرهابية”.

و حيا سكاف الشعب الفلسطيني المنتفض في الداخل و الذي يسطر يومياً أروع أنواع الملاحم البطولية في مواجهة جيش الاحتلال و قطعان المستوطنين، و دعا كل الفصائل و القوى الفلسطينية الى التمسك أكثر من أي وقت مضى بخيار المقاومة و الكفاح المسلح لأنه الخيار الوحيد الذي يفهمه العدو.

حزب الله

و تحدث الشيخ رضا بأسم الوفد الذي قال إن:” الزيارة لعائلة الأسير يحيى سكاف هي لتهنئتهم بمناسبة المولد النبوي الشريف، و للتأكيد على الوحدة الإسلامية التي نتمسك بها دائماً و على وحدة الموقف الوطني بمواجهة المشاريع التي تستهدف أوطاننا و أمتنا”.

و قال الشيخ رضا:” اننا في المقاومة نعتز بحضورنا الى هذه المنطقة الأبية العزيزة على قلوبنا و التي كان لها شرف المشاركة بمسيرة المقاومة و الجهاد، حيث نلتقي اليوم في هذا المنزل الذي خرج منه عميد الأسرى في السجون الصهيونية المناضل يحيى سكاف و الذي نأمل أن يوفقنا الله بتحريره و عودته إلى أهله و وطنه، لأنه قام بعمل بطولي يرفع الرأس و الجبين، و كل الأحرار و المقاومين يفتخرون بهذا المناضل”.

و أكد أن”المقاومة لن تتخلى عن واجبها في الدفاع عن الوطن و ثرواته، لأننا أصحاب حق و كل الشرفاء إلى جانب المقاومة في معركتها مع هذا العدو الغاشم”.

المصدر: بريد الموقع