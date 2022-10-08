“واشنطن بوست”: الأمن الأوكراني يقف وراء الانفجار على جسر القرم

كشف صحفيو “واشنطن بوست” الأمريكية ” نقلاً عن المتحدث باسم الحكومة الأوكرانية أن الانفجار على جسر القرم، والذي أدى إلى مقتل أشخاص وتعليق النقل البري والسكك الحديدية، “نفذه جهاز الأمن الأوكراني”.

وأشار الصحفيون أيضاً إلى أخبار نشرت على موقع “الحقيقة الأوكرانية” الإخباري، والتي تقول إن عناصر المخابرات الأوكرانية متورطون في الهجوم. يشار إلى أن جهاز الأمن الأوكراني، نشر في وقت سابق صورة للحريق على جسر القرم، وأرفق ذلك بتحوير لكلمات الشاعر الأوكراني تاراس شيفتشينكو، في محاولة للتهكم والسخرية من الحادث.

المصدر: روسيا اليوم